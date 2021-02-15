По СТВ показали известных белорусов под песню «Накажи их, Боже»

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14 февраля в программе «Неделя» на телеканале СТВ прозвучала песня «Помоги им, Боже» с призывом наказать известных белорусов, которые выступили против действий властей. Песня появилась в сюжете журналиста Григория Азаренка, посвященного певице Анжелике Агурбаш.

Видео: CTVBY

Песня прозвучала в конце сюжета, пишет TUT.BY.

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Накажи их, Боже, накажи,

Всех, кто оторвался от народа,

Всех, кто предал Правду и Свободу,

Кто погряз в коррупции и лжи,

Накажи их, Боже, накажи,

Совесть в души грешные вложи!..

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Параллельно со звучанием этой песни в кадре показали Анжелику Агурбаш, Александру Герасименю, Виктора Бабарико, Павла Латушко, Евгения Перлина, Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Веронику Цепкало и других известных белорусов, не согласных с действиями властей.

Затем под слова «сохрани их, Боже, сохрани, всех, кто верен Родине остался» пошли кадры со Всебелорусского народного собрания. Камеры показали зал, а также Александра Лукашенко.

Песню «Помоги им, Боже» еще в 1984 году написал поэт Михаил Ножкин. Это советский и российский актер, поэт-песенник, музыкант. В 1980-м ему было присвоено звание народного артиста РСФСР (1980). Самые его известные произведения — «Последняя электричка» и «Последний бой», на текст которых были написаны одноименные песни. С 2015 года Ножкин является почетным членом Союза писателей ДНР.

На момент публикации видео на YouTube посмотрели около 2,6 тысячи человек.

Григорий Азаренок обвинил Анжелику Агурбаш в отсутствии таланта, а также в «черной неблагодарности». «Ты хоть что-то значила только благодаря белорусскому государству», — обратился Азаренок на ты к певице.

3 августа 2020 года заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш поддержала в своем Instagram кандидата в президенты Светлану Тихановскую. В сентябре 2020 года Агурбаш осудила насилие после выборов и заявила, что Александр Лукашенко должен смириться с тем, что проиграл выборы, «извиниться перед людьми и уйти». Она заявила, что не считает себя «певицей власти».

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