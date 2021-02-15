Пласидо Доминго перед спектаклем каждому артисту желал удачи

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Андрей Валентий – солист Большого театра Беларуси, на своей странице Facebook опубликовал видеоролик, где маэстро Пласидо Доминго, перед спектаклем желает удачи всем артистам.

Белорусский оперный певец прокомментировал это так: «Пласидо Доминго перед спектаклем заходил к каждому артисту в гримерки и желал удачи!!! Сколько же теплой энергетики в этом человеке!!! Я поражён… Пока ещё переосмысливаю произошедшее. Эмоций море! И фотографий, видео с Мастером!!! Вчера была потрясающая «Богема»!

Андрей Валентий, 14 февраля принимал участие в постановке «Богемы» Джакомо Пуччини, в Большом театре России, в роли Коллина. За дирижерским пультом был Пласидо Доминго – известный испанский оперный певец и дирижёр.

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