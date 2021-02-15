На вызов в деревню под Бобруйском медикам пришлось добираться ползком

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Видео, как медики скорой помощи ползут по снегу к домам, было опубликовано накануне в телеграм-канале “Бобруйск Online”. Сообщалось, что кадры сняты в деревне Михалёво-2 в 12 километрах от Бобруйска.

Из комментариев под опубликованным роликом становится ясно, что машина с медиками не смогла преодолеть съезд с трассы. Перейти его также было невозможно из-за огромного сугроба, который образовался после того, как спецтехника почистила трассу и сгрузила снег с дороги на обочину.

“Если встать на ноги, можно было по пояс провалиться”, — рассказала порталу TUT.BY местная жительница.

В итоге, чтобы медики могли попасть на вызов, пришлось привлекать спасателей: сотрудники МЧС на носилках несли медицинские принадлежности, а работники “скорой” пробирались к дому ползком.

Поделиться ссылкой:



