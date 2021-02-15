Минчанин наехал на пятерых силовиков во время протестов на «Пушкинской». Его могут посадить на 25 лет

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Следственный комитет завершил расследование в отношении 25-летнего минчанина, который в прошлом году 11 августа на автомобиле сбил пятерых сотрудников внутренних войск во время протестов у станции метро «Пушкинская», сообщает БЕЛТА. Теперь парня обвиняют сразу по четырем уголовным статьям.

Согласно следствию, минчанин 11 августа принял активное участие в массовых беспорядках. Чтобы избежать ответственности, он якобы заранее снял номера со своего BMW. Парень сбил пятерых сотрудников внутренних войск, а позже попытался скрыться и сбросил автомобиль в водоем. Чтобы обеспечить себе алиби, он якобы заявил в милицию об угоне.

Теперь мужчину обвиняют сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 293 («Участие в массовых беспорядках»), ч. 1 ст. 14 и 362 («Покушение на преступление «и «Убийство сотрудников органов внутренних дел»), ч. 1 ст. 400 («Заведомо ложный донос»). Только санкция по статье 362 предусматривает до 25 лет заключения.

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