КГБ внес 17 белорусов в перечень физлиц, причастных к террористической деятельности

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КГБ внес 17 белорусов в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Список с обновлениями появился на сайте ведомства, пишет TUT.BY.

Кто попал в обновленный список?

Все добавленные 12 февраля 2021 года в обновленный список КГБ белорусы обвиняются по ст.289 (Акт терроризма) УК Беларуси. Все они относятся к «группе Автуховича» и «группе Олиневича». Из них — пять женщин и 12 мужчин. Есть и целые семьи.

Примечательно, что в обновленный список внесли тех, кто уже задержан и находится сейчас под стражей, за исключением Артура Попка — он в розыске.

«Группа Автуховича»

Николай Автухович

Павел Сава

Артур Попок

Ирина Горячкина

Сергей Резанович

Павел Резанович

Любовь Резанович

Ирина Мельхер

Антон Мельхер

Галина Дербыш

Виктор Снегур

Владимир Гундарь

Ольга Майорова

«Группа Олиневича»

Игорь Олиневич

Дмитрий Дубовский

Сергей Романов

Дмитрий Резанович

Что это за группы?

28 октября прошлого года возле украинской границы задержали группу анархистов. Всего были задержаны четыре человека — Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович, Сергей Романов. У них обнаружили две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, сим-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, специальную экипировку и снаряжение, банковские карты, деньги в различных валютах.

В КГБ считают, что «группа Олиневича» успела совершить в Мозыре поджог отдела ГАИ и поджечь машины у здания прокураты в Солигорске.

О задержании «группы Автуховича» по госТВ рассказали вечером 8 декабря. В сюжете утверждалось, за поджогами дома милиционера в Волковыске и подрывом автомобиля сотрудника милиции в Гродно стоит группировка, которой руководил волковысский предприниматель и активист Николай Автухович. Среди задержанных также Сергей, Любовь и Павел Резанович, Ирина Горячкина, Ирина и Антон Мельхер.

Сначала уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 «Акт терроризма».

Участников группы обвинили в поджоге недостроенного дома в Волковыске и нескольких автомобилей сотрудников милиции в Волковыске и Гродно. Следствие считает поджоги терактами.

По информации главы КГБ Ивана Тертеля, озвученной на Всебелорусском народном собрании, группы Автуховича и Олиневича, которых обвиняют в подготовке терактов, были не единственными, планировавшими «акции прямого действия».

А кто еще в этом списке?

В списке есть еще два белоруса — Степан Путило, основатель популярного телеграм-канала, который недавно был признан экстремистским по решению суда, и Роман Протасевич, который был его главным редактором. В настоящий момент обвиняемые Степан Путило и Роман Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

Их обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342, а также в разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130) Уголовного кодекса Беларуси.

Все остальные фигуранты перечня — террористы из международных списков.

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