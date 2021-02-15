Япония и Россия. Состоятся ли переговоры по Курилам?

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Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающих отчуждение территорий, заявил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като, сообщает РИА Новости.

“Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора”, — сказал он на брифинге в Токио.

Като напомнил, что в сентябре прошлого года, уже после того, как была изменена Конституция России, бывший премьер Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора c Владимиром Путиным подтвердил готовность ускорить переговоры о мире на основе совместной декларации от 1956 года.

Также глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио планирует обсудить с Москвой возможность возобновления проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах после окончания пандемии.

Отсутствие мирного договора между Россией и Японией после Второй мировой войны долгие годы омрачает отношения двух стран. Токио претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Москва настаивает на том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними неоспорим. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Последующие переговоры никак не изменили ситуацию.

Российские власти не раз подчеркивали, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

Вместе с тем до пандемии коронавируса правительства двух стран приступили к реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, но карантинные меры не дали этим планам осуществиться.

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