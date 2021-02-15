Хроническая боль может быть признаком миофасциального болевого синдрома

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Спазм и боль в мышцах порой вызывают такой дискомфорт, не дают вести привычный образ жизни и даже могут спровоцировать депрессию. К сожалению, миофасциальному болевому синдрому может быть подвержен любой взрослый человек.

Врач-нейрохирург Андрей Шипай рассказывает, почему возникает боль, можно ли избавиться от нее навсегда и существуют ли рабочие способы.

Что такое миофасциальный болевой синдром?

— Миофасциальный болевой синдром (МФБС) — бич современности. Это хронические боли в любой части скелета: пояснице, грудном и шейном отделах, руках, ногах.

Иногда боли при МФБС маскируются под другие заболевания (например, гастрит). Либо наоборот — различные заболевания «притворяются» миофасциальным болевым синдромом. А впоследствии врачам приходится иметь дело, допустим, с опухолью или инфарктом.

В любом случае при появлении болей нужно пройти полное обследование. Пациентов, которые обращаются с болями в позвоночнике, большое количество. Однако более чем у 80% из них боли имеют функциональный характер, то есть не связаны с механическими повреждениями или органическими изменениями в организме.

Почему возникает заболевание?

— Постоянные однотипные движения либо нахождение в одной позе вынуждают человека расходовать больше энергии в конкретно взятой мышце: грушевидной, трапециевидной, широчайшей и т. д.

Из-за повышенной нагрузки на мышцу возникают микротравмы, которые приводят к нарушению обменных процессов. Образуются определенного рода узелки, которые препятствуют нормальному функционированию мышцы и вызывают миофасциальный болевой синдром.

Это заболевание крайне широко распространено, хотя в международной классификации болезней его нет. Его лечением занимаются неврологи, травматологи, нейрохирурги, ревматологи и спортивные врачи.

Какими симптомами сопровождается МФБС?

— Болевой синдром бывает:

острый, если боль возникла здесь и сейчас;

подострый, если боль появляется при нажатии;

преходящий, когда боль возникает при смене позы;

хронический, когда боль появляется периодически.

Возможно также:

покраснение кожных покровов;

возникновение зуда;

появление парестезии («рассыпающейся» боли).

Бывает, что со временем боль хронизируется. Это происходит при отсутствии лечения или из-за наступления изменений в скелете (артрозы, искривление осанки и т.д.). В таком случае, помимо лечения, важно поменять деятельность, спровоцировавшую МФБС.

Какие факторы провоцируют возникновение МФБС?

— Основные провоцирующие факторы — это:

гиподинамия;

деятельность, подразумевающая стереотипность или однообразность движений;

отсутствие утренней зарядки.

Часто МФБС возникает у спортсменов, закончивших карьеру и переставших заниматься спортом.

Кто в группе риска развития МФБС?

— Все мы, за исключением детей, которые более подвижны и часто меняют позу, подвержены этому синдрому. Кто-то сгибается над столом, кто-то ездит за рулем, кто-то таскает тяжести. Поэтому МФБС может возникнуть у любого взрослого человека.

Но в первую очередь в группе риска:

спортсмены: они не только излишне нагружают мышцы, но и страдают от травм;

люди, часто выполняющие однотипные движения;

люди, ведущие малоподвижный образ жизни;

лица, в жизни которых присутствуют повышенные нагрузки;

люди с деформациями скелета: в таком случае возникновение МФБС — дело времени.

Болезнь имеет гендерный оттенок: женщины болеют в два раза чаще мужчин. Также с возрастом риск появления МФБС становится выше. Заболевание чаще дебютирует у людей после 40.

Какое лечение требуется при миофасциальном болевом синдроме?

— Прежде всего нужно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. После диагностики будут подобраны соответствующие методы. В случае с МФБС лечение чаще всего комплексное, включающее сразу несколько форматов.

Медикаментозное лечение. Как правило, назначают нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики и миорелаксанты.

Процедуры, направленные на снятие мышечных спазмов. Это так называемые блокады — разовые инъекции обезболивающих препаратов в нервные сплетения. То есть это деблокирующая процедура, которая необходима, если мышца слишком напряжена. Особенно важно адекватно расслабить мышцу на фоне приема препаратов, чтобы она адекватно получила питание.

Инъекции. Локально в триггерную точку колют противовоспалительный препарат либо вводят плазму, обогащенную тромбоцитами.

Психотерапевтическое лечение. При длительных изнурительных болях бывает необходима работа с психиатром и прием антидепрессантов.

Физиотерапия. Используется на финишном этапе, когда в лечении достигнут определенный успех, и его надо закрепить. Методики лечения будут отличаться в зависимости от того, какой именно врач занимается пациентом. Достаточно эффективной в лечении МФБС считается магнитотерапия, ЛФК. Больше всего в этом методе лечения и реабилитации преуспели спортивные врачи.

Какие средства для наружного применения актуальны?

— Препараты для наружного применения хорошо использовать в комплексе, так как одними лишь мазями и кремами миофасциальный болевой синдром не вылечить.

Бывает, что необходимо снять боль до того момента, как человек дошел до врача. В этом случае лучше использовать средства с наименьшими побочными эффектами, например, снять боль анальгетиками или мазями с болеутоляющим действием.

Есть согревающие и охлаждающие мази, которые дают временное облегчение. Как правило, они оказывают местнораздражающий и анальгезирующий эффект. Но их локальное использование при всем удобстве совсем не исключает комплексного лечения, назначенного врачом.

Советы для профилактики возникновения миофасциального синдрома

Самое важное — выполнять утреннюю зарядку. Критично важно время суток: нужно разогреть мышцы перед новым днем.

Важно также избегать перегрузки одной группы мышц, гулять на свежем воздухе, заниматься плаванием, практиковать йогу или другие занятия, построенные на дыхании и правильно питаться.

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