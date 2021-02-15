Группа угонщиков задержана на Полесье

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8 февраля в Лельчицкий РОВД поступило пять сообщений о проникновении в автомобили. Еще у двоих заявителей со стоянки пропали машины “Фольксваген Гольф 3”.

Вскоре один из автомобилей был обнаружен сотрудниками Госавтоинспекции на автодороге “Туров-Лельчицы-Словечно”, в 8 километрах от агрогородка Озераны Житковичского района. Фольксваген был не поврежден и внешне исправен. Его вернули хозяину.

Оперативники выяснили, что злоумышленники направлялись в сторону Бреста. Были найдены свидетели и отработаны записи с камер видеонаблюдения. Были задержаны четверо, они дали показания.

Вечером 7 февраля они собрались в Лельчицах, компанией из пяти человек. Четверо – 2000-2003 гг. рождения – местные и гость из Столинского района Брестской области – 31-летний мужчина. После употребления спиртного гость предложил поискать автомобиль с ключами, перегнать его в Брестскую область и продать. От криминального предложения никто не отказался.

Компания пошла “гулять” по улице и проверять автомобили. Если дверца была не заперта – искали ключи от замка зажигания и ценные вещи. Кампания забирала документы, банковские карточки, небольшие суммы денег и даже военный билет. Именно в “Гольфах” были найдены ключи и документы. Эти машины были угнаны.

В Житковичском районе у одного из Фольксвагенов пропал свет и его бросили у дороги. Вторую машину загнали к месту, где проживал инициатор угона. Наутро кампания связалась с владельцем авторазборки из Пинска, который сразу приехал и выкупил автомобиль за $300. Но предприниматель почувствовал неладное и в тот же день перепродал автомобиль другому человеку.

На полученные деньги угонщики купили спиртное и вернулись в Лельчицкий район. Вечером того же дня четверо из пяти были задержаны. Инициатора угона нашли на следующий день в Турове.

Следователями дана правовая оценка действиям молодых людей и возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.

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