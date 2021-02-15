Глава МИД Литвы опубликовал трогательный пост в поддержку белорусов

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Акция протеста в Минске. Фото: Еврорадио
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус опубликовал в Twitter трогательный пост, в котором высказал слова поддержки белорусам, которые борются за свои права.

“Режим может заключать людей под стражу, он может даже ломать кости, но не может разбить сердца людей, которые начали верить”, – написал литовский министр.

Он напомнил, что самые темные времена бывают перед рассветом, и призвал своих подписчиков поддерживать белорусов каждый день, передает “Еврорадио”.

Свой твит Линкявичус опубликовал с хэштэгом #StandWithBelarus. Таким образом он поучаствовал в глобальной кампании солидарности, которую в конце января запустила Amnesty International. Правозащитники предложили писать слова поддержки белорусам и сопровождать эти высказывания соответствующим хэштегом.

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