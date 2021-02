Глава МИД Литвы опубликовал трогательный пост в поддержку белорусов

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус опубликовал в Twitter трогательный пост, в котором высказал слова поддержки белорусам, которые борются за свои права.

“Режим может заключать людей под стражу, он может даже ломать кости, но не может разбить сердца людей, которые начали верить”, – написал литовский министр.

Он напомнил, что самые темные времена бывают перед рассветом, и призвал своих подписчиков поддерживать белорусов каждый день, передает “Еврорадио”.

Regime can take people into custody, they even can break bones but they can’t break peoples hearts, that started to believe. Today clouds are dark but there is sun just behind them. We must support these people every day. #StandWithBelarus! https://t.co/1pnYLVReNP

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 15, 2021