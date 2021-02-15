Девушка выбросила чемодан в окно – против нее возбудили уголовное дело

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Ночью 2 февраля в Ленинский РОВД города Гродно поступило сообщение о том, что вблизи дома по улице Лиможа был поврежден автомобиль. На месте правоохранители заметили, что на транспортное средство упал дорожный чемодан. У машины было повреждено лакокрасочное покрытие багажника и щетка стеклоочистителя.

Милиция установила, что чемодан выбросила из окна 9-го этажа 31-летняя местная жительница, в разгар конфликта со своим спутником.

Свои действия девушка объяснила тем, что она не думала о припаркованном автомобиле. По ее словам, до этого инцидента машины там никто не оставлял.

К счастью, в данном случае обошлось лишь повреждением имущества. Упади чемодан на голову человека с такой высоты, все могло закончиться летальным исходом.

“По факту повреждения имущества действия женщины квалифицированы по части 1 статьи 339 УК “Хулиганство”, – сообщили в УВД.

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