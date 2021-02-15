Белорусов будут штрафовать за несортированный мусор на 135-1350 рублей? С 1 января действуют новые правила. Кто о них знает?

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Новая схема вывоза отходов из частного сектора начала действовать в стране с 1 января этого года. Владельцам частных подворий теперь необходимо сортировать обычный мусор и вторсырье. Контейнеры для этого весь предыдущий год бесплатно раздавали предприятия-перевозчики.

С 1 января этого года перевозчики перестали забирать мусор, выставленный домовладельцами в пакетах, коробках и прочие виды отходов, пишут на официальном сайте федерации профсоюзов Беларуси.

“Весь скопившейся мусор необходимо сортировать, складывать в контейнеры и выкатывать их к проезжей части в определенные дни”, – объяснили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Забирать мусор теперь будут в разное время. За твердыми коммунальными отходами будут приезжать 2 раза в неделю, а за вторичными материальными ресурсами 1 раз в месяц. Если в ходе выборочной проверки выяснится, что в контейнера для ТКО выбрасывались стекло, пластик, бумага, то домовладельца могут оштрафовать на кругленькую сумму.

Штраф может быть наложен в размере от 5 до 50 базовых величин. Со слов представителей минского городского жилищного хозяйства, введению этих новшеств предшествовала большая подготовительная работа. Поэтому, как считают в МГЖХ, для жителей столицы это не должно было стать неожиданностью.

К началу года баками для ТКО были обеспечены 100% домовладений столицы, для ВМР пока 91%. Теперь для того, чтобы получить эти контейнеры, необходимо обратиться на предприятие для вывоза отходов и договариваться о времени визита. Доставка контейнеров на дом больше не практикуется. Цифры в целом по стране не приводятся.

Штрафы

В МГЖХ рассказали о том, что пока не выписывали новые штрафы, фиксируются только единичные случаи нарушений. И вообще, по словам чиновников, штрафы не самоцель.

“Причины такого поведения могут быть разные. Поэтому мы практикуем индивидуальный подход. Если же домовладелец, имея возможность получить контейнеры, упорно действует по старинке, тогда уже возможно и привлечение к административной ответственности. Также были случаи, когда контейнеры не выкатывали из-за снегопадов. Поэтому рекомендуем их установить стационарно в определенном месте за калиткой”, – добавили в МГЖХ.

Поделиться ссылкой:



