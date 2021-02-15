Беларусь ждут морозы до -28

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С понедельника по пятницу в Беларуси будет так же холодно, как и раньше. Более того – ночью в пятницу термометры кое-где покажут до -28. А вот в субботу и воскресенье мороз ослабеет. Ночью будет уже максимум -12, а днем температура даже выйдет в плюс.

Что касается осадков, то с понедельника по пятницу снега ожидается лишь немного. Зато в субботу и воскресенье пройдут и снег, и мокрый снег, а в конце концов и дождь. Такой прогноз дают синоптики Белгидромета Минприроды, пишет belmir.by.

Во вторник 16 февраля ночью -17..-23, при прояснениях -24..-26, в западных районах -12..-16, днем -5..-10, по востоку -11..-14. Без существенных осадков, лишь днем по северо-востоку небольшой кратковременный снег. Ночью и утром местами туман. На отдельных участках дорог гололедица.

В среду 17 февраля ночью -10..-17, по юго-западу -7..-9, днем -2..+1, по юго-западу -7..-9. В юго-западных и северо-восточный районах кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В четверг 18 февраля ночью -16..-23, местами -24..-25, по юго-западу -10..-15, днем -4..-6. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-западу кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В пятницу 19 февраля ночью -20..-26, местами до -28, по юго-западу -16..-19, днем -7..-14, по юго-западу -3..-6. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

В субботу 20 февраля ночью -12..-19, по востоку при прояснениях -20..-25, по западу -7..-11, днем -4..+1, по востоку -5..-12. Ночью по западу, утром и днем местами кратковременный снег, днем по западу с мокрым снегом. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица.

В воскресенье 21 февраля ночью -4..+1, по востоку -5..-12, днем -3..+3, местами до -5. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки – снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

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