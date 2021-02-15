Беларусь вошла в топ-15 стран-экспортеров помидоров в мире

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Беларусь заняла 15-е место в мировом рейтинге стран, экспортирующих помидоры. Рейтинг основан на данных 2019 года.

В 2019 году Беларусь от экспорта помидоров получила 52,2 млн долларов. Белорусские поставки томатов составили 0,6% всего экспорта этих продуктов в мире, приводит Thinktanks.by данные Worldstopexports.

Самыми быстрорастущими экспортерами томатов с 2015 года являлись: Азербайджан (рост на 227,3%), Марокко (рост на 44,8%), Китай (рост на 41,1%) и Португалия (рост на 25,9%).

Общие мировые продажи всех томатов, экспортируемых странами, составили в 2019 году около 9 миллиардов долларов.

Топ-15 стран, больше всего заработавших на экспорте томатов в 2019 году

Мексика: 2,2 миллиарда долларов США (24,1% от общего объема экспорта томатов). Нидерланды: 2 миллиарда долларов (22%) Испания: 1,1 миллиарда долларов (11,7%) Марокко: 765,2 млн долларов (8,5%) Франция: 381,5 млн долларов (4,3%) Канада: 379,2 миллиона долларов (4,2%) Бельгия: 308,9 млн долларов (3,4%) Турция: 303,1 миллиона долларов (3,4%) США: 291,7 млн ​​долларов (3,3%) Китай: 200,2 млн долларов (2,2%) Азербайджан: 189,3 миллиона долларов (2,1%) Италия: 131,8 млн долларов (1,5%) Польша: 71,1 млн долларов (0,8%) Португалия: 67,6 млн долларов (0,8%) Беларусь: 52,2 млн долларов (0,6%)

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