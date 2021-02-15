Алексей Козлюк: Сейчас закон для разных людей работает по-разному

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Добиваться в этой системе исполнения закона невозможно. Об этом заявил в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок» Алексей Козлюк, правозащитник Human Constanta.

— Я бы сказал, что фарш назад не провернешь. События последнего года сильно изменили отношение профессиональных сообществ и людей в целом к системе. — В моем понимании – это звездный час системы, которая выстраивалась с 1994 года. Она строилась именно для того, чтобы в нужный момент можно было для кого-то применять одни законы, для кого-то другие, а кому-то, чтобы вообще законы были не писаны, – сказал Алексей Козлюк.

Правозащитник подчеркнул, что наблюдаемые сегодня нарушения закона встречались и раньше. Однако теперь их масштаб таков, что затрагивает практически каждого белоруса.

— Если раньше эти нарушения касались тех, кого принято считать оппозицией, то сейчас любой гражданин может на себе почувствовать, насколько неадекватны в Беларуси законы, и, что еще хуже, их правоприменение, – сказал Алексей Козлюк. — Сейчас закон не работает, либо работает по-разному для разных групп людей. Сотрудники милиции избивают людей, но мы не видим, чтобы по этому поводу проводились расследования. Это и есть разное правоприменение, которое подрывает основы конституционного строя.

Выходом из правового дефолта, по мнению правозащитника, может стать возврат к Конституции 1994 года. По крайней мере, до тех пор, пока будет разработана новая Конституция.

— Сейчас, конечно, нужно вернуться к Конституции-94. С этой системой, в том виде, в каком она есть, уже ничего не сделаешь. Добиваться здесь исполнения закона невозможно. Да, мы можем апеллировать даже к такому плохому закону, но ожидать серьезных подвижек, скорее не приходится, – подытожил правозащитник Human Constanta.

Поделиться ссылкой:



