Александра Саснович потерпела поражение от 566-й ракетки мира

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





В матче второго раунда на турнире ВТА в Мельбурне белорусская теннисистка Александра Саснович (N 92 ВТА) проиграла 566-й ракетке мира, австралийке Габриэле Да Силве Фик со счетом 3:6, 6:2, 6:7 (6).

Александра уверенно начала турнир, разобравшись в двух сетах с американкой Лорен Дэвис, и должна была играть с сильной британкой Йоханной Контой, но та снялась с соревнований.

Ее заменила проигравшая еще в квалификации Габриэлла Да Силва, которая занимает в мировом рейтинге лишь 566-е место. Но она неожиданно оказалась сильнее белоруски.

Соперница выиграла поединок с третьего матчбола.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Поделиться ссылкой:



