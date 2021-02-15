Акция солидарности врачей: «Артем Сорокин – это каждый из нас!»

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Медики в знак солидарности с коллегой, которого обвиняют в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия» (речь о состоянии погибшего Романа Бондаренко), сегодня надевают бейджи с его именем.

«Все это – первый небольшой шаг для формирования большой общей солидарности, но мы сделаем еще, и не один. Потому что Артем Сорокин – это каждый из нас!», – пишут Белые халаты.

К акции солидарности присоединился врач Никита Соловей, который лишился поста главного инфекциониста Минска – ранее он объяснил главе Совета Республики Наталье Кочановой, чем возмущены медики, и публично выразил недоверие официальной статистике по коронавирусу.

На днях суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении врача Артема Сорокина и журналистки TUT.BY Катерины Борисевич, которых обвиняют по одной статье.

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