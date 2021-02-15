15 миллионов жителей Великобритании получили первую дозу вакцины от коронавируса

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Великобритания

Данные о вакцинации озвучил премьер-министр страны Борис Джонсон, назвав ее масштабы “выдающимся достижением”.

С начала вакцинации в стране – 8 декабря – прошло всего 10 недель. По словам Джонсона, власти запланировали до конца апреля привить всех граждан в возрасте от 50 лет, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: “Могу вам сказать, что в Англии мы предложили прививку всем людям из первых четырех приоритетных групп, которые, рискуют серьезно пострадать от коронавируса. Так что первая цель, которую мы поставили перед собой, достигнута”.

Франция

А во Франции последние данные по пандемии не утешительны. В стране готовятся к новому всплеску заболеваний коронавирусом в связи с распространением мутировавших штаммов. Министерство здравоохранения обратилось к региональным агентствам и больницам с просьбой перейти на “кризисный режим” работы с 18 февраля. Этот шаг будет перекликаться с мерами, принятыми в марте и ноябре прошлого года, когда Франция ввела национальную изоляцию, и включает в себя увеличение количества доступных больничных коек, перенос несрочных операций и мобилизацию всех ресурсов медицинского персонала.

Чехия

Тем временем правительство Чехии в связи с быстрым распространением британского штамма продлило режим чрезвычайной ситуации в стране еще на 14 дней – до конца февраля. В четверг парламент отклонил это предложение кабмина, но в воскресенье решение о продлении ограничений было принято на экстренном собрании правительства по просьбе краевых руководителей.

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: “Я очень рад, что здравый смысл возобладал. Очень важно работать вместе и делать все возможное, чтобы защитить жизни наших граждан. Ситуация плохая, очень заразная британская мутация Covid распространяется в Чешской Республике”.

Германия

Накануне из-за всплеска распространения новых разновидностей вируса свои границы с Чехией и австрийским Тиролем закрыла Германия. Въезд разрешен только водителям больших грузовиков, гражданам Германии и резидентам страны при условии предъявления отрицательного теста на коронавирус. Для соблюдения порядка мобилизованы полицейские, которые осуществляют контроль пересекающих границу транспортных средств.

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