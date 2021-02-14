Саммит G7 по коронавирусу пройдёт в режиме видеоконференции

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





В саммите примут участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и ЕС.

Встреча лидеров государств Большой семерки пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции. Ее основными темами станет борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщается в коммюнике, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Встреча лидеров государств G7 состоится в рамках британского председательства в «семерке» и станет первой с апреля 2020 года.

Как говорится в сообщении, Джонсон «воспользуется встречей, первым крупным многосторонним мероприятием президента США Байдена, чтобы призвать лидеров к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемиям». По мнению Джонсона, таким образом можно будет положить конец «националистической и разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус».

«Последние 12 месяцев пандемии показали, что ни одно государство не может быть в безопасности, пока все страны не будут защищены от пандемии», — уверены в Великобритании.

Именно поэтому, считают в Лондоне, внедрение вакцин «дает новую возможность продемонстрировать ценность международного сотрудничества».

Джонсон заявил, что в основе дискуссий Великобритании «с друзьями и партнерами по всему миру» лежит множество проблем — «от колоссальной миссии обеспечить вакцинами каждую отдельную страну до борьбы по устранению ущерба, который был нанесен экосистемам, и обеспечения устойчивого восстановления от коронавируса».

Помимо организации встречи лидеров государств Группы семи, Великобритания в феврале будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, а в ноябре проведет 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

Саммит G7 в очном формате Великобритания намерена провести с 11 по 13 июня, в курортном городке Карбис-Бэй, на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Поделиться ссылкой:



