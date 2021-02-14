Белоруска Арина Соболенко прокомментировала проигрыш Серене Уильямс

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Белоруска Арина Соболенко прокомментировала поражение от Серены Уильямс (4:6, 6:2, 4:6) в матче 1/8 финала “Australian Open”-2021, пишет ПРЕССБОЛ.

Я недовольна тем, как закончила первый сет и третий сет. Мне еще нужно работать над некоторыми вещами. Я сделаю выводы и извлеку уроки.

У меня было ощущение, что я должна выиграть, что я хорошо играю, хорошо борюсь. Но в конце матча проиграла два гейма за несколько минут — очень быстро. Это меня разочаровало. Нельзя отыгрываться с 1:4, а потом проигрывать два гейма, взяв по одному очку. Зачем тогда отыгрывалась? Можно было сразу победу отдать.

Ладно, она взяла свою подачу, это нормально. Но я должна была брать свою, держаться в матче. Это меня очень расстроило.

И это не связано с теннисом, это все в голове. Почему я допускала легкие ошибки после подачи? Я отдала ей, кажется, четыре очка просто так. Я еще молодая, но мне кажется, что уже должно хватать опыта, чтобы справляться с давлением.

Для меня она была просто еще одной соперницей, и я выходила на еще один бой за еще одной победой. Выиграть не получилось.

Она отличная теннисистка, боец, у нее очень мощная игра. Мы провели отличный поединок, и я надеюсь, что в следующий раз закончу его иначе. Буду работать. У меня еще много работы, — цитирует Соболенко канал “Australian Open”.

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