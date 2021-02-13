Землетрясения в Тихом океане, Таджикистане, Армении и Японии. Есть угроза цунами

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11 февраля, у группы островов Луайоте, которые относятся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии, произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Позже,12 февраля, в Мургабском районе Таджикистана (700 километрах восточнее Душанбе) произошло землетрясение магнитудой 6,1. В столице страны Душанбе ощущались подземные толчки магнитудой в 3-4 балла. Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

13 февраля произошло землетрясение в Армении. По данным МЧС Армении, сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. В Ереване ощущались толчки силой 5-6 баллов, в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоцдзорской областях – силой 3-4 балла. По предварительным данным один человек погиб.

Также сегодня мощные подземные толчки ощущались в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии. Само землетрясение произошло у берегов Японии, в Тихом океане. Магнитуда – 7,1. Эпицентр находилс, в районе префектуры Фукусима. Очаг подземных толчков был на глубине 54 километра.

Власти объявили угрозу цунами, однако подчеркнули, что опасности разрушений в его результате не ожидается. В то же время по общественному телевидению страны местных жителей призывают не приближаться к береговой линии и предупреждают о возможности афтершоков.

Информации о ситуации на аварийной АЭС «Фукусима-1», где продолжаются работы по демонтажу станции, пострадавшей от землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, на данный момент не поступало.

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