Подтверждён объект 2018 AG37. «Камень» Солнечной системы, где год длится десять веков

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Планетологи подтвердили открытие самого далекого от Солнца, на сегодняшний день, объекта Солнечной системы. На объекте 2018 AG37, который может быть ледяной карликовой планетой, год длится около десяти земных веков, пишет N+1.

Об открытии 2018 AG37 (или FarFarOut) было объявлено в феврале прошлого года Скоттом Шеппардом из Института Карнеги и его коллегами, которые занимаются поисками очень далеких транснептуновых объектов, в том числе Девятой Планеты, существование которой было предсказано Майклом Брауном и Константином Батыгиным.

Предполагается, что масса 2018 AG37 может быть равна 5-10 массам Земли, а находится она в 300-1000 астрономических единицах от Солнца (1 астрономическая единица равна 149 597 870 700 метрам – ред.). Группе Шеппарда принадлежит открытие предыдущего рекордно далекого объекта 2018 VG18 (или FarOut).

Первые изображения FarFarOut на момент обнаружения были получены с помощью восьмиметрового телескопа Субару, расположенного на Гавайях.

Чтобы подтвердить открытие, ученым пришлось провести дополнительные наблюдения за объектом при помощи Магеллановых телескопов и телескопа Джемини-Север, для того, чтобы определить параметры его орбиты.

Планетологам удалось определить, что среднее расстояние от объекта 2018 AG37 до Солнца составляет 132 астрономических единицы (Плутон от Солнца находится на расстоянии всего в 39 астрономических единиц – ред.). Найденый объект имеет очень вытянутую орбиту, перигелий которой лежит в 27 астрономических единицах от Солнца, а афелий – в 175 астрономических единицах от нашей звезды.

Год на FarFarOut длится около одной тысячи земных лет. Предполагается, что вытянутую орбиту объект приобрел из-за гравитационного взаимодействия с Нептуном, орбиту которого он пересекает при движении.

Ученые считают, что 2018 AG37 может быть ледяной карликовой планетой, так как размер объекта, исходя из наблюдаемой яркости, оценивается в 400 километров в поперечнике.

К сожалению, найденный 2018 AG37не сможет помочь ученым в поисках Девятой планеты, так как их интересуют объекты, не попадающие под гравитационное влияние Нептуна, такие как Седна или 2012 VP113.

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