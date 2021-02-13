Подтверждён объект 2018 AG37. «Камень» Солнечной системы, где год длится десять веков

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Подтверждён объект 2018 AG37. «Камень» Солнечной системы, где год длится десять веков
2018 AG37 в представлении художника J. da Silva
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Планетологи подтвердили открытие самого далекого от Солнца, на сегодняшний день, объекта Солнечной системы. На объекте 2018 AG37, который может быть ледяной карликовой планетой, год длится около десяти земных веков, пишет N+1.

Об открытии 2018 AG37 (или FarFarOut) было объявлено в феврале прошлого года Скоттом Шеппардом из Института Карнеги и его коллегами, которые занимаются поисками очень далеких транснептуновых объектов, в том числе Девятой Планеты, существование которой было предсказано Майклом Брауном и Константином Батыгиным.

Предполагается, что масса 2018 AG37 может быть равна 5-10 массам Земли, а находится она в 300-1000 астрономических единицах от Солнца (1 астрономическая единица равна 149 597 870 700 метрам – ред.). Группе Шеппарда принадлежит открытие предыдущего рекордно далекого объекта 2018 VG18 (или FarOut).

Первые изображения FarFarOut на момент обнаружения были получены с помощью восьмиметрового телескопа Субару, расположенного на Гавайях.

Чтобы подтвердить открытие, ученым пришлось провести дополнительные наблюдения за объектом при помощи Магеллановых телескопов и телескопа Джемини-Север, для того, чтобы определить параметры его орбиты.

Подтверждён объект 2018 AG37. «Камень» Солнечной системы, где год длится десять веков
Анимация движения объекта FarFarOut, составленная из двух снимков телескопа «Субару»

Планетологам удалось определить, что среднее расстояние от объекта 2018 AG37 до Солнца составляет 132 астрономических единицы (Плутон от Солнца находится на расстоянии всего в 39 астрономических единиц – ред.). Найденый объект имеет очень вытянутую орбиту, перигелий которой лежит в 27 астрономических единицах от Солнца, а афелий – в 175 астрономических единицах от нашей звезды.

Год на FarFarOut длится около одной тысячи земных лет. Предполагается, что вытянутую орбиту объект приобрел из-за гравитационного взаимодействия с Нептуном, орбиту которого он пересекает при движении.

Ученые считают, что 2018 AG37 может быть ледяной карликовой планетой, так как размер объекта, исходя из наблюдаемой яркости, оценивается в 400 километров в поперечнике.

К сожалению, найденный 2018 AG37не сможет помочь ученым в поисках Девятой планеты, так как их интересуют объекты, не попадающие под гравитационное влияние Нептуна, такие как Седна или 2012 VP113.

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