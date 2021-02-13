Из-за снежных заносов автомобиль повис на ограждении

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Госавтоинспекция Минска опубликовала, в официальном telegram-канале ГАИ, кадры вечерней аварии на улице Алибегова.

ДТП произошло в субботу, около 17 часов 20 минут. “Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем “Шкода” и двигаясь по улице Алибегова со стороны проспекта Газеты “Звезда” в направлении Рафиева при перестроении не учел состояние дорожного покрытия, погодные и метеорологические условия, совершил наезд на разделительное ограждение”, ― сообщила инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска Любовь Трепашко в telegram-канале.

В результате ― автомобиль повис на разделительном ограждении. Авария обошлась без пострадавших, хотя и с повреждениями самого автомобиля.

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