Финальный этап Кубка мира по биатлону перенесен в Швецию

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Международный союз биатлонистов принял решение сменить место проведение заключительного этапа Кубка мира текущего сезона.

Коронавирус продолжает влиять на спорт. Финальные старты должны были пройти в Холменколлене (Норвегия) с 18 по 21 марта, однако из-за ограничений, установленных правительством в связи с коронавирусом, соревнования перенесли. Теперь, этап пройдет в Эстерсунде (Швеция).

“Программа гонок финального этапа Кубка мира останется прежней, но даты и время стартов в настоящее время пересматриваются”, – гласит заявление Международного союза биатлонистов (IBU).

Ожидается, что соревнования в Эстерсунде состоятся в период с 15 по 21 марта.

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