COVID-19 или грипп. Ученые сравнили смертность

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Канадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале CMAJ , передает РИА Новости.

Врачи изучили данные о случаях госпитализаций, связанных с гриппом и COVID-19, в период с 1 ноября 2019-го по 30 июня 2020 года в семи крупных больницах в Торонто и Миссиссауге. В этих районах большое население и высокий уровень коронавирусной инфекции.

Оказалось, что пациенты с коронавирусом в полтора раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и в полтора раза дольше оставались в медучреждениях, чем госпитализированные с гриппом. Более того, смертность среди заболевших COVID-19 оказалась выше в 3,5 раза.

Как считают авторы исследования, такие различия связаны с низким уровнем иммунитета к коронавирусу по сравнению с сезонным гриппом, однако они будут исчезать по мере появления коллективного иммунитета к COVID-19.

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