Вакцина «Спутник V» одобрена Министерством здравоохранения Беларуси

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Вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») одобрена Министерством здравоохранения Беларуси для применения у людей старше 60 лет, сообщила пресс-служба Минздрава.

По словам директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Беларуси Дмитрия Гринько, такое заключение было принято по результатам оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами центра и ведущими учеными экспертами – инфекционистами, эпидемиологами, генетиками. При этом учитывалось разрешение, принятое Минздравом России в декабре 2020 года, о возможности применения вакцины для людей старше 60 лет.

В одном из исследований участвовали добровольцы от 18 лет и старше. В этом исследовании участие приняло почти 40 тыс человек. Из них число добровольцев старше 60 лет, получивших вакцину «Спутник V», составило 1 029 человек. Из них – 588 добровольцев старше 60 лет мужчины и 441 участницы – женщины. Возраст самого старшего участника исследования 87 лет.

Во втором исследовании вакцина применялась только у людей старше 60 лет, и в нем приняли участие 110 добровольцев.

Таким образом, на сегодняшний день имеются задокументированные данные по эффективности и безопасности вакцины «Спутник V», полученные более чем у 1000 добровольцев старше 60 лет, что послужило достаточным основанием для внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению.

Полученные данные продемонстрировали, что введение вакцины индуцирует формирование напряженного иммунного ответа к вирусу SARS-CoV-2. Вакцина помогает вовлекать в процесс как гуморальный иммунный ответ – это специфические белки крови – антитела, способные препятствовать развитию ковид-инфекции, так и клеточное звено иммунитета – клетки крови, обеспечивающие противовирусную защиту.

Исследования иммуногенности, эффективности и безопасности препарата у добровольцев в возрасте от 60 лет и старше продолжаются и в настоящее время.

Но в Минздраве подчеркнули, что проведенные клинические исследования позволили сделать вывод о том, что вакцина Гам-КОВИД-Вак эффективна в группе пациентов старше 60 лет, обладает благоприятным профилем безопасности, непредвиденных серьезных нежелательных явлений не выявлено, а нежелательные явления, отмеченные в ходе исследований, в целом характерны для вакцинных препаратов.

В белорусских учреждениях здравоохранения началась подготовка к массовой вакцинации населения, проводятся специализированные обучающие занятия. Людям старшего возраста предложат пройти комплексный медосмотр с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий.

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