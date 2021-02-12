В Польше изобрели прибор, выявляющий COVID-19 в дыхании человека за 10 секунд

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Польская компания ML System разработала устройство, с помощью которого можно выявить COVID-19 всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека. Об этом сообщила канцелярия президента Польши, опубликовав видео на официальной странице в Facebook с пресс-брифинга Анджея Дуды, после посещения штаб-квартиры компании ML System S.A.

Устройства действует по принципу алкотестера: человек выдыхает в трубку, а на дисплее прибора через 10 секунд появляется результат теста на коронавирус.

Директор компании-разработчика ML System Давид Цицонь отметил, что использование этого устройства произведет «революцию в борьбе с коронавирусом» и поможет быстро преодолеть пандемию. Он также выразил надежду, что прибор, не требующий специальных навыков обслуживания, найдет массовое использование.

В презентации устройства принимал участие президент страны Анджей Дуда.

«Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире», — заявил польский лидер.

Он выразил надежду, что прибор, который, по его словам, не имеет аналогов в мире, быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.

Дуда сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате — и получил отрицательный результат.

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