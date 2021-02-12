Проведение этапа Кубка мира по биатлону в Раубичах под вопросом

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Проведение этапа Кубка мира по биатлону в Раубичах было намечено на февраль-март 2022 года. Но, Международный союз биатлонистов (IBU) поставил под вопрос место проведения. Все из-за ситуации в Беларуси.

Информация об изменении статуса этапа Кубка появилась довольно неожиданно, сообщает ПРЕССБОЛ. Вопрос переноса этапа Кубка из Беларуси был поднят на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) в Бледе, где сейчас проходит чемпионат мира. Задачей форума было утвердить расписание кубковых календарей в период с 2022 по 2026 годы. Довольно неожиданно возник вопрос о сезоне-2021/22 — точнее, именно об этапе в Раубичах.

Его Беларусь получила еще в ноябре 2018 года после неоднократных попыток продвинуть Раубичи в качестве постоянной площадки для Кубка мира. Насчет «постоянной» Беларуси ничего не обещали, но в качестве адреса для постолимпийского этапа Раубичи утвердили.

Утвержденный вариант календаря на сезон-2021/22 выглядел так:

1-й этап. 27 ноября — 5 декабря. Эстерсунд (Швеция)

2-й этап. 6-12 декабря. Хохфильцен (Австрия)

3-й этап. 13-19 декабря. Анси (Франция)

4-й этап. 3-9 января. Оберхоф (Германия)

5-й этап. 10-16 января. Рупольдинг (Германия)

6-й этап. 17-23 января. Антхольц (Италия)

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2022. 4-20 февраля. Пекин (Китай)

7-й этап. 28 февраля — 6 марта. РАУБИЧИ (БЕЛАРУСЬ)

8-й этап. 7-13 марта. Отепя (Эстония)

9-й этап. 14-20 марта. Осло (Норвегия)

В октябре 2020 года был официально создан оргкомитет этапа Кубка мира по биатлону. И не просто так, а распоряжением премьер-министра Романа Головченко за номером 202. Согласно ему, оргкомитет возглавил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Его заместителями стали глава наблюдательного совета Беларусской федерации биатлона Валерий Вакульчик, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, председатель БФБ Андриян Цибульский. Первой задачей организационного комитета было в срок до 15 декабря 2020 года разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению соревнований.

Но тут из Словении прозвучал вердикт исполкома Международного союза биатлонистов: «Исполнительный комитет IBU примет решение о подтверждении или переносе этого спортивного мероприятия не позднее сентября 2021 года, исходя из ситуации в Республики Беларусь и перспектив ее развития на тот момент».

Судя по всему, на этот раз Белорусский фонд спортивной солидарности не был инициатором изменения статуса международного биатлонного соревнования с белорусской пропиской, до которого еще год в календаре. И тогда это первый случай, когда вопросом совмещения статусного турнира и внутриполитической ситуации в Беларуси первой озаботилась международная федерация по виду спорта.

Поделиться ссылкой:



