При перенесенной тяжелой форме коронавируса страдает психика

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Старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Инга Короткова, рассказала, что порядка трети пациентов, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, страдают посттравматическим стрессовым расстройством.

«Исследования показали, что у 30% лиц, которые оказались в интенсивной терапии, впоследствии наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства. При посттравматическом стрессовом расстройстве возможны такие клинические симптомы, как немотивированная бдительность, взрывные реакции, агрессивность, нарушение памяти и концентрации внимания», — заявила она ТАСС.

По словам Коротковой, такие пациенты страдают тревожностью и бессонницей, у них возникают суицидальные мысли. Также характерна частая усталость, неспособность концентрироваться и подавленность. Для улучшения состояния эксперт посоветовала при наличии подобных симптомов обратиться за психологической помощью.

Как добавила глава отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Минздрава РФ Татьяна Караваева, избавиться от стресса людям могут помочь и простые рекомендации. В их числе организация своего пространства, режима дня, ограничение вредных привычек, поддержание позитивного общения, активное наполнение своего времени тем, что человеку интересно.

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