Почему Сергей Румас остался в Лондоне?

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Среди делегатов Всебелорусского народного собрания были два бывших премьер-министра Беларуси – Владимир Ермошин и Сергей Сидорский. Причем в отличие от многих присутствующих оба сидели в масках. Некоторые предполагали, что во Дворце Республики может появиться и экс-премьер Сергей Румас. Однако он остался в Лондоне.

По мнению политического обозревателя Романа Яковлевского, Румас мог оказаться там неслучайно.

«По одной из версий, популярный в банковских кругах экс-премьер мог получить ответственное поручение об умиротворении санкционной волны, которая всё больше накрывает и Минск, и Москву, – написал Яковлевский в «Фейсбуке». – И вот якобы у некоторых минских архистратигов появились надежды, что с уходом из Евросоюза Лондон может дистанцироваться от европейских санкций, тем самым продемонстрировав свой классический прагматизм. Для неформальных контактов с различными кругами на эту тему и было якобы решено послать в финансовую цитадель мирового капитала такого кадра, как Румас. Никаких иных, как некоторые пытались предположить, политических причин таинственного отсутствия экс-премьера в Беларуси быть не может.

Ведь здесь остались его жена и двое сыновей. Этот факт и должен способствовать успешному возвращению Румаса домой.

А пока он странным для наблюдателей образом остается «за кадром» Тем временем в европейских столицах уже наблюдается картина «барахтанья» с пакетами объявленных санкций в отношении режима Лукашенко…»

Публикация – из № 11 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться ссылкой:



