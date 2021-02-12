Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС

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Журналисты цитируют слова главы МИД Сергея Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом вне контекста. Так прокомментировал заявление Лаврова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в интервью Владимиру Соловьеву Лавров на вопрос идет Россия к разрыву с Евросоюзом ответил, что «мы к этому готовы». И уточнил: что если будут в очередной раз введены антироссийские санкции под надуманным предлогом, то разрыв возможен. «Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал Лавров.

По словам Пескова, сообщает «Интерфакс», СМИ подают «сенсацию без контекста» и это полностью меняет смысл высказывания Лаврова. «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — уточнил Песков.

На вопрос, возможен ли в перспективе разрыв отношений с ЕС, Песков ответил: «Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашим интересам». И добавил: «Мы должны быть самодостаточны, на случай, если безумие (в Европе — прим. ред.) возобладает».

На реплику, нет ли ощущений, что уже — возобладало — он ответил, что в Европарламенте, к примеру, идут «разные дискуссии», «есть голоса, которые можно только с оторопью слушать, но есть и трезвые голоса». «Какая точка зрения там возобладает, пока трудно сказать», — заключил Песков.

В МИД высказывания Лаврова прокомментировали кратко: Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя. Москва же со своей стороны призывает к сотрудничеству, цитирует ТАСС комментарий МИД. «Настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», — подчеркнули в министерстве.

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