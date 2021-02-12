Перспектива пандемии и «суперраспространители» COVID-19

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Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире на 12 февраля приближается к 108 млн. В пятерке стран с наибольшим числом зараженных — США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия, сообщает агентство «Минск-Новости».

В Беларуси

В Беларуси, за сутки в Беларуси зарегистрированы – 1 733 пациента с COVID-19, выписаны – 1 964 пациента. согласно статистики Минздрава, за весь период распространения инфекции зарегистрировано более 265 284 случаев COVID-19. Выздоровели 254 032 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За все время пандемии в республике умерли 1 830 пациентов с COVID-19.

На сегодня ПЦР-тесты на коронавирус можно сдать в некоторых в частных лабораториях: «Синлаб», «Синэво», «Инвитро», «ЛОДЭ».

В мире

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса (США) на 12 февраля: с начала пандемии число зарегистрированных случаев COVID-19 составляет свыше 107 826 873. Количество летальных случаев достигло 2 370 280. Выздоровели свыше 60,3 млн заболевших.

Топ-10 стран, где выявлено больше всего случаев:

США (27,39 млн) Индия (10,88 млн) Бразилия (9,71 млн) Великобритания (свыше 4,01 млн) Россия (более 3,99 млн) Франция (более 3,46 млн инфицированных) Испания (3,04 млн) Италия (2,68 млн) Турция (2,56 млн) Германия (2,32 млн)

Новые исследования

Согласно новым исследованиям по распространению коронавируса, в США вычислили «суперраспространителей» COVID-19

Экспертам удалось выяснить, какие особенности организма способствуют тому, что человек более заразен, если заболевает COVID-19. Ученые из Массачусетского технологического университета и Университета Гарварда наблюдали за дыханием 194 здоровых добровольцев и приматов, которых предварительно заразили коронавирусом.

Проанализировав полученные данные, они пришли к выводу: чем старше человек и чем более тучным он является, тем больше микрокапель он выдыхает, следовательно, именно эта категория людей может считаться наиболее заразной при COVID.

При этом ученые отмечают, что данная гипотеза требует дополнительного изучения, так как на количество и объем микрокапель, в которых и содержатся частицы вируса, влияют пищевые привычки и образ жизни человека.

Теория окончания пандемии

Еще одну теорию о времени окончания пандемии высказал британский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Санджаи Сенанаяке. По его расчетам пандемия коронавирусной инфекции закончится в течение 6 лет. Специалист считает, что мир не удастся полностью защитить от коронавируса, так как большая часть населения Земли не будет вакцинирована и обладать иммунитетом к COVID-19 в ближайшие годы. Например, в беднейших странах мира к концу 2021 г. иммунизацию пройдут только 10% людей.

Более того, по мнению Сенанаяке, пандемии станут более распространенными в будущем. Такое заключение он делает на основании того, как человечество «вторгается во все больше и больше естественных сред обитания», а программы вакцинации действуют только в 70 странах.

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