Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ предложил присвоить Лукашенко звание Героя Беларуси

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С инициативой о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси выступил начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский во время VI Всебелорусского народного собрания.

Заместитель председателя федерации авиационного спорта, обращаясь к Лукашенко, сказал: “Сегодня каждый настоящий белорус, истинный гражданин своей страны хотел бы пожать вам руку за вашу гражданскую позицию, за ваши честность, мужество и стойкость”.

Он предложил Всебелорусскому народному собранию принять решение о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси за выдающиеся заслуги перед отечеством.

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