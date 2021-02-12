Минск ответил Евросоюзу копией письма в адрес Лукашенко без подписей

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Telegram-канал “Пул первого” обнародовал копию письма, в котором Лукашенко назван президентом Беларуси. В документе нет имен главы Еврокомиссии и директора ВОЗ.

Белорусская сторона продолжает утверждать, что Евросоюз признает легитимность правящего в республике Александра Лукашенко. Telegram-канал “Пул первого” в пятницу, 12 февраля, обнародовал копию письма, датированного 22 января 2021 года. Лукашенко в нем назван “президентом Республики Беларусь, его превосходительством”, пишет Deutsche Welle.

С логотипами ЕК и ВОЗ, но без имен фон дер Ляйен и Гебрейесуса

Речь в письме идет о приглашении Беларуси в Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) и в участии республики в онлайн-конференции по ACT 9 февраля. “Пул первого” утверждает, что авторами документа являются председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. На опубликованном скане письма присутствуют логотипы ВОЗ и Еврокомиссии, однако отсутствуют имена и подписи отправителей.

В свою очередь, Лукашенко на открытии VI Всебелорусского народного собрания 11 февраля заявил, что получил письмо от главы Еврокомиссии. “Пишут одно, а на Западе приветствуют других. Могли написать экс-президенту, бывшему президенту или белорусскому народу. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин”, – отметил он.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в тот же день пояснил DW, что речь шла о письме от 9 июня 2020 года, в котором сообщалось о переносе саммита “Восточного партнерства” с 18 июня в связи с пандемией COVID-19. Письмо председателя Европейской комиссии и председателя Евросовета (Шарля Мишеля. – Ред.) было отправлено еще до выборов главы государства 9 августа, которые в Брюсселе по-прежнему не считают свободными и справедливыми, отметил Стано. По его словам, после 9 июня Лукашенко “не было направлено ни одного письма”.

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