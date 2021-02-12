«Министр по одиночеству» – такая должность появится в кабмине Японии

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга распорядился создать в кабмине новую должность для чиновника, призванного возглавить борьбу с одиночеством, пишет газета Nikkei.
По данным издания, такое решение принято из-за наблюдающейся в стране психологической апатии на фоне пандемии. Затяжное распространение коронавируса и принятые жесткие меры по самоизоляции привели к пугающему росту количества самоубийств среди женщин.
По решению главы японского кабмина, должность будет занимать министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, совмещая оба поста.
В обязанности Сакамото будут входить комплексная профилактика и противодействие случаям суицида, координация помощи от государства людям в возрасте и мониторинг состояния детской бедности.
Министр обратил внимание на важность новых обязанностей, так как тенденция к размыванию связей между людьми в современном обществе наблюдалась и ранее, но пандемия коронавируса лишь ускорила ее.