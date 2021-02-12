Колесникову и Знака обвинили еще по двум статьям — в том числе и в заговоре с целью захвата власти

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Максиму Знаку 10 февраля предъявили обвинения еще по двум статьям УК РБ. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

— Моему коллеге — адвокату Максиму Знаку — 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК). Это в дополнение к тому обвинению, которое было с сентября, то есть публичным призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

Ст.357 ч.1 — Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, — наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Ст.361−1 ч.1 — Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Лаевский уверен, что никаких законных оснований ни для одного из обвинений нет, пишет TUT.BY.

— Мы, конечно же, поборемся. За Макса. И еще за то, чтобы когда-то тут право стали делать из свободы, достоинства и справедливости, а не из черной резины, — указывает он.

Штаб Виктора Бабарико позже сообщил, что аналогичные обвинения предъявлены и Марии Колесниковой.

Что говорят адвокаты

Защитники Максима Знака — Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко заявляют, что

«предъявленные Знаку новые обвинения беспочвенны».

— Любой, кто следил за деятельностью Координационного совета, мог убедиться, что она соответствует провозглашенной при его создании цели — преодоление политического кризиса и достижение согласия в обществе. Действий, подпадающих под понятие экстремизм, Знак, как член президиума Координационного совета, не совершал и не призывал к ним.

Они указывают, что обвинение членов Координационного совета в заговоре с целью захвата власти абсурдно.

— Вся деятельность Координационного совета осуществлялась исключительно публично, что противоречит смыслу понятия «заговор». Что касается захвата власти, то и Знак, и другие члены Координационного совета всегда подчеркивали, что их задачей является не приобретение властных полномочий ими самими или передача их конкретному лицу, а построение диалога между существующей властью и гражданским обществом.

По их мнению, обвинение в заговоре с целью захвата власти — это пример беспрецедентного давления на все адвокатское профессиональное сообщество.

— Мы заявляем о недопустимости преследования адвоката за профессиональную деятельность, выражение правового мнения и критику органов власти, — заявили Лаевский и Пыльченко.

Максима Знака задержали 9 сентября. Его обвинили в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

25 января ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей до 9 марта.

Мария Колесникова находится за решеткой также с начала сентября. 16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

Срок содержания в СИЗО ей продлен до 8 марта.

В декабре Генпрокуратура возбудила два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Правозащитники признали Марию Колесникову и Максима Знака политзаключенными. Адвокаты заявляли, что фактически Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализацией фундаментальных прав, а действия Колесниковой направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности.

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