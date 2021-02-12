Лукашенко потребовал ликвидировать компании, поддержавшие забастовки

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Александр Лукашенко вновь выступил с жесткой критикой частного бизнеса, потребовал ужесточить условия его регистрации и предупредил о массовых проверках частных компаний с целью искоренить выплату зарплаты в “конвертах”.

Об этом он заявил, выступая в пятницу на Всебелорусском народном собрании.

В своем выступлении он обрушился с критикой на индивидуальных предпринимателей, которые ввозят одежду секонд-хэнд и ширпотреб. “И мы закрываем свои предприятия легкой промышленности. Сколько бед приносит эта неравноправная конкуренция с ипэшниками и торбэшниками, потому что мы им предоставили особые льготы, бизнес-союзы это предлагали? Они с тунеядцами стали вываливать на улицы первыми. О какой справедливости вы говорите?”, – сказал он.

Лукашенко также заявил, что сейчас ведется ликвидация одной из частных торговых компаний, которая, по его словам, по политическим мотивам якобы не хотела закупать белорусскую продукцию. “Ее в Беларуси не будет”, – добавил он.

При этом Лукашенко вновь напомнил, что в политике иные условия, чем в бизнесе. “Пожалуйста, идите в политику, но помните, что вас тут могут исполосовать ни за что просто”, – заявил он.

Обращаясь к представителям бизнеса, Лукашенко заявил: “Уважаемые бизнесмены, начинайте работать на государство. Спуску вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я человек государственный и буду требовать как авторитарный руководитель (…) или, как вы хотите, диктатор, я будут это требовать, пока я еще в этом кресле (президентском). Никого не запугиваю, но начинаем работать, на равных условиях (с госпредприятиями)”.

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