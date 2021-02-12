Лукашенко — о Бабарико: “Да плевать я хотел на таких конкурентов!”

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12 февраля Александр Лукашенко обрушился на Всебелорусском народном собрании на политзаключенного Виктора Бабарико.

“Все парятся по поводу Бабарико, — эмоционально говорил он. — Ах, конкурент президента, посадили. Да плевать я хотел на таких конкурентов! В Турции собственность настроил, здесь особняки, никто не живет так, как он: автомобили, дома. Детей втянул в это. Пооткрывал предприятия. Что вам еще нужно?! Я что, должен спокойно на это смотреть?” Его слова собрание встретило аплодисментами, передает “Еврорадио”.

Как известно, суд по громкому “делу Белгазпромбанка”, по которому проходит бывший председатель его правления Виктор Бабарико, начнется в Минске 17 февраля. Его обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и “отмывании” денег. Бабарико своей вины не признает. Он находится за решеткой с июня 2020-го. За решеткой находится и сын Виктора Бабарико Эдуард.

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