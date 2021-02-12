Карбалевич: ВНС превратилось в политическую трескотню, легитимности Лукашенко оно не придало

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Лукашенко проводит «Всебелорусское народное собрание» для своей психотерапии, заявил «Белорусскому партизану» политолог Валерий Карбалевич.

– Можно ли ВНС назвать полезным мероприятием для режима Лукашенко?

– Перед тем, как вы мне позвонили, на собрании прозвучала внеплановая реплика Лукашенко, которая заняла, наверное, минут 30-40. Тем самым он показал, для кого было созвано ВНС – для одного человека.

Оценка собрания зависит от того, какие задачи и функции ставились перед ним.

Если исходить из целей, которые озвучивали официоз и государственные СМИ – якобы народные избранники будут обсуждать судьбу страны на предстоящие 5 лет – то, конечно, в действительности ВНС никакого отношения к этой задаче не имеет, никакого серьезного обсуждения там нет и быть не могло.

На собрании звучит политическая трескотня в духе советских времен. Непонятно, на кого это рассчитано – на пенсионеров, на твердых сторонников Лукашенко?

В реальности функции у ВНС были другие. Во-первых, собрание рассматривалось как дополнительный механизм легитимизации Лукашенко. Как собственно говоря, и «масштабное социсследование». Но не думаю, что эта задача выполнена и что это собрание кого-то переубедило. Те, кто негативно относился к Лукашенко, так к нему и относятся.

Вторая задача – мобилизация номенклатуры, госаппарата на поддержку режима и лично Лукашенко. Частично эта задача, наверное, выполнена. Это важно, когда чиновники собираются в одном месте и слушают мобилизующие выступления.

Третья задача – психологическая подзарядка, психологическая психотерапия для Лукашенко на фоне той травмы, которую он получил в ходе событий прошлого года. Думаю, эта задача, как минимум, частично также решена. Лукашенко получил свою долю аплодисментов и оваций.

Этим функции ВНС исчерпываются.

– Вчера Лукашенко высказался о конституционной реформе. Даже сказал, что проект новой Конституции будет вынесен на референдум в 2022 году. В чем план властей – отдать всю власть ВНС во главе с Лукашенко и надеяться, что люди за это проголосуют?

– А у людей никто спрашивать не будет. На референдуме вновь будут те цифры, которые устраивают Лукашенко. Какой референдум может быть при нынешнем режиме?

Но я бы хотел отметить, что все пока звучит очень неопределенно. Какие выводы можно сделать из сказанного? Первое: будет новая Конституция. Второе: она будет принята на референдуме.

А вот дальше неопределенность. Когда будет референдум? На самом деле сказано об этом было очень туманно: год будем обсуждать и на следующий год принимать. Так следующий год – это 2022-й или 2023-й?

Дальше после референдума будут новые выборы. Это будут досрочные выборы или это будут выборы 2025 года, в конце нынешней каденции Лукашенко? Потом непонятно: Лукашенко уйдет или будет вновь баллотироваться? Он об этом четко и ясно не сказал.

Наконец, идея о придании ВНС конституционного статуса и его превращения в некий стабилизатор переходного периода. Да, судя по всему, Лукашенко хочет возглавить ВНС и таким образом остаться у власти. Но опять же пока это не точно и не категорично. Думаю, Лукашенко еще не определился окончательно.

– Накануне ВНС появилась информация о скорой встрече Путина и Лукашенко в Сочи. «Коммерсантъ» написал, что будут обсуждать выделение кредита на 3 миллиарда долларов, но потом официально эту информацию опровергли. Что это может означать?

– Сложно комментировать насчет денег, информация противоречивая. А сама встреча назрела. После сентября-2020 прошло много времени, ситуация сильно поменялась.

То, что Лукашенко обещал в Сочи, и сам он считает неактуальным, возможно, что и Путин не будет уже настаивать на тех условиях, которые он выдвигал. Тем более, что в самой России происходят процессы в чем-то, пусть и отдаленно, напоминающие белорусские.

Назрела сверка часов.

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