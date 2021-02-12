Яичница с видом на Эйфелеву башню

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– Вы что, с ума сошли?! – близкие хватались за сердце и делали огромные глаза. – Куда вы собрались?! Два инвалида и «бой-баба» полутора метров от земли и весом 42 килограмма! На машине! Зимой! В такую даль!

Вы вообще чем думаете?!

Да, в этой семье из трех человек два инвалида. А того члена семьи, у которого нет такого удостоверения, принимают за девочку-подростка. Что ж поделаешь, так получилось.

Но вообще-то эта история – про везение.

В 2007 году Павла, будущего мужа моей племянницы Наташи, незадачливый водила, решивший обогнать длинный автобус справа, впечатал в задний бампер машины, стоявшей на обочине. Если бы не фаркоп, ноги просто отрубило бы ниже колен. Но – повезло: множественные оскольчатые переломы. Операция сразу на двух ногах – этакое собирание пазлов из многих деталей. Собрали. Однако, видимо, судьба решила испытать Пашу на все виды деформации – началась жировая эмболия. Состояние ухудшалось, прогнозы были мрачные. Оставаться в больнице на ночь не разрешали, и опять повезло – очень кстати пришлось Наташино субтильное телосложение: она в 7 вечера залезала под Пашину кровать и вылезала после вечернего обхода; утром проделывала ту же манипуляцию. И – повезло! – Паша не попал в те немалые “летальные” проценты при этом диагнозе. А раз так, решил он, то положим-ка мы инвалидное удостоверение в далекий карман и будем жить нормальной жизнью. Повалялся в гипсе, полежал/посидел/поковылял в аппарате Илизарова, поскакал на костылях, похромал в повязках – и пошел по жизни своей деловитой походочкой.

В 2008-м они поженились. И надо же, как повезло: в День Святого Валентина, 14 февраля 2009 года, родилась Злата.

Врачи говорили: бесперспективный ребенок. Уж не знаю, как они видят перспективу, но у этой семьи впереди – планов громадье. Теперь-то 12-летняя Злата ходит, бегает и даже плавает, как рыбка (золотая). А сначала… да, было по-разному. К году Злата могла лишь полусидеть, слабенькими пальчиками перебирая игрушки… Генетический диагноз, сколиоз тяжелой степени, дисплазия обоих тазобедренных суставов, в год – месяц в больнице на вытяжении с подвешенными под прямым углом ножками. Первые самостоятельные шаги Злата сделала в 3 года и 10 дней. Потом были операция, 9 месяцев в гипсовых штанах, полгода запрета вставать на ноги… Но – вот ведь везучие! – девочка развивалась, постепенно догоняя ровесников, начала говорить… Одно из первых ее слов было «рόзум» – бабушка, когда играла с ней, произносила его, призывая подумать, и им же хвалила за правильное решение. Постукивала пальцами по лбу и повторяла: «Рόзум, рόзум!..»

В 2012-м Паша и Наташа решили: мы – на ногах, дочь, хоть и не ходит, но с интересом и радостью принимает мир, а раз так, махнем-ка на машине по Европе с заездом в Бельгию к друзьями и, конечно, в Париж, так, чтобы на трехлетие Златы – в День Святого Валентина – быть там!

Париж! Мечта!

– Мне казалось: если бы я каким-то чудом без предупреждения очутилась на любой его улице, сразу же поняла бы, что нахожусь в Париже! – говорила мне племянница.

Конечно, ассоциации были стандартные: рассыпчатая мелодия аккордеона, хриплый мужской голос перекатывает «эль» и грассирующее «р» над волнами Сены, ладонь скользит по шершавому каменному парапету, за которым река колышет парижские кораблики с целующимися парочками на палубе… В общем, французское кино.

…Ну, про реакцию родных и близких было сказано вначале. Наташина мама на нервной почве лишилась компьютерной невинности и самостоятельно освоила скайп. Наши же оптимисты всех выслушали, всем посочувствовали – и с Богом, в добрый путь!

– Знаете, нам очень повезло с ребенком! – говорит Наташа. – Злата – при всем непростом характере и четком знании, чего она хочет, чего она достойна и как это получить, – чистое золото!

Вот уж действительно! Недаром же, выбирая имя между Любовь (14 февраля, на минуточку!) и Злата, родители остановились на последнем, решив, что любочка – это видовое слово: наша любочка Злата. Тяготы пути, неудобства, задержки и неурядицы этот ребенок переносит стоически, главное – быть участницей событий. Поэтому семья абсолютно спокойно ездила и, уверена, будет ездить, как только появится такая возможность, с ней повсюду. В той поездке коляска-трость запросто решала проблему передвижения по земле. Да и родительские руки на что?

14 февраля они въехали в Париж.

Конечно же, первое устремление было к Эйфелевой башне.

– У Марсова поля, понятное дело, просто так не припаркуешься, – вспоминает Наташа. – Платные парковки можно найти, но для этого надо знать французский…

А в их активе были русский, белорусский, школьный немецкий и самоуверенный английский из рубрики «само залетело». Паша направил машину к парковке с условным обозначением человека на инвалидной коляске и занял место под номером 1.

– А можно?.. – смалодушничала Наташа.

– У нас тут из троих двое инвалидов! – отмел ее сомнения муж, размещая под стеклом свое удостоверение и знак «в машине инвалид».

– По дороге встретилась парковка, на которой стоял дом на колесах, – рассказывает Наташа. – Окно в нем было открыто. Паша слегка отклонился от курса, подошел к фургону ближе и заглянул внутрь… Вижу по выражению лица: что-то его очень развеселило. «Там мужик в шортах и соколке жарит яичницу!» Ничего себе: яичница с видом на Эйфелеву башню!

На фото и картинках символ Парижа кажется таким хрупким, ажурным, ювелирным… А когда оказываешься рядом – сразу проникаешься уважением к его силе и основательности. Перестаешь думать о башне в женском роде. Гигант, колосс, богатырь!

– Мы говорим: «Златочка, смотри, какая огромная башня!» – и показываем вверх. Дочка смотрит перед собой, тараща глаза, и кивает. Наверное, она видела просто железную стену. А нам хотелось кричать: Злата, с Днем рождения! Люди, с Днем влюбленных вас!

…Но на Париж у них был отведен только один день, нужно было двигаться дальше. Семейство направилось к машине…

На лобовом стекле, прижатая дворником, белела бумажка. Даже небогатого лингвистического багажа хватило, чтобы понять, что это штраф – 200 евро. («Самое смешное, – хохочет Наташка, – что, когда мы потом внимательно рассмотрели уведомление о штрафе, оказалось, что, указывая номер нашей машины, парижский гаишник написал не «BY», а «BG» – Болгария».) Сумма штрафа, мягко говоря, впечатлила: в бюджет поездки такая статья расходов заложена не была.

На дороге показалась полицейская машина. Паша подбежал к обочине и решительно вскинул руку – тормознул ее. Двое полицейских явно были не прочь найти взаимопонимание, но из их «лё-плё-флё» никто ничего не понял.

– Ду ю спик инглиш? – попытался растопить лед непонимания Паша.

– Но!

– Шпрехен зи дойч?

– Но!

Казалось, даже неунывающий Паша обескуражен. Но ненадолго. Он бросился к своей машине, достал из-под стекла инвалидное удостоверение и, протянув его ажанам, радостно провозгласил:

– Руссо туристо! – и доверительно добавил, кивнув на сидящую в коляске Злату: – Инвалидас!

Полицейские несколько опешили, но явно зарядились Пашиным позитивом. Они улыбнулись ребенку и стали что-то очень доброжелательно объяснять… В общем, каким-то немыслимым образом Павел понял, что им надо поехать туда-то и туда-то, найти то-то и то-то и аннулировать штраф…

На том и распрощались. Паша был в полном восторге.

– Повезло! И как я додумался! – довольный, он хлопнул себя ладонью по лбу.

И тут встрепенулась Злата:

– Рόзум!

Публикация – из № 11 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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