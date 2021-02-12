Instagram-слежка – новый приём итальянских преступников

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В Италии, в Милане, задержали Instagram-грабителей, которые грабили знаменитостей, используя соцсеть. Грабителей прозвали «воры-акробаты». Преступники отслеживали Instagram-страницы местной элиты и проникали в их дома по внешним стенам, сообщает ВВС.

В прокуратуре Милана уточнили, что грабители тщательно изучали фотографии знаменитых людей с целью обнаружения мест входа и выхода из их же домов. Также они следили за тем, когда хозяева покидают свои дома. Для этого воры использовали данные геолокации на снимках, которые владельцы богатых домов публиковали на своих страницах в соцсети. Кроме этого, представители правоохранительных органов предполагают, что грабители анализировали фото состоятельных людей и так изучали систему их окон, заранее планируя, как их взломать.

Среди жертв группировки итальянская телеведущая Дилетта Леотта и футболист миланской команды «Интер» Ашраф Хакими.

Первое ограбление команда «акробатов» совершила в июне прошлого года. Воры проникли в дом Леотты и вынесли из него ценности на сумму около 150 000 евро.

Первого вора полиции удалось арестовать в январе этого года, еще троих – 10 февраля. В преступной группировке также состоял 17-летний парень, который предстанет перед судом для несовершеннолетних.

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