Хто хацеў ажыццявіць мяцеж у Беларусі?

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Гэтае пытанне магло нечакана ўзнікнуць у многіх, хто глядзеў учора па тэлебачанні ці слухаў па радыё выступленне Аляксандра Лукашэнкі на Усебеларускім народным сходзе. Яно, здаецца, кранула і ўсіх-усіх, хто знаходзіўся непасрэдна ў зале Палаца Рэспублікі і ўважліва ставіўся да кожнага слова прамоўцы. Прыехаўшы з усіх раёнаў Беларусі, яны былі ўпэўнены, што, як і падчас мінулых падобных сходаў, Лукашэнка пачне гаварыць перш-наперш пра дасягненні, а ён раптам учапіўся за пералік пунктаў праграмы нейкіх невядомых, тых, хто хацеў здзейсніць “мяцеж”. Вядома ж, не дзесяць і не дваццаць гадоў таму, а зусім нядаўна, некалькі месяцаў таму. Цытуем (без перакладу на беларускую мову).

А.Лукашенко:

– Беларусь подверглась жестокой атаке извне. Повторяю – жесточайшей атаке извне. Они поступили правильно, выстраивая свою стратегию. Почему? Потому что для них было очень важно попробовать свои методы и методики уже не на примере разрушенной и павшей страны, где в головах полный раздрай, а на монолитной и вроде нормальной республике. Получится? Значит, можно действовать дальше.

Прежде всего для них, как я говорил, это были определенные испытания их оружия, это был трамплин для нападения на Россию. Скажите, я был не прав? Мы уже сегодня видим, что происходит. Поэтому мы подверглись этой атаке извне.

Наложила свои жесточайшие особенности в этот период и пандемия. Слушайте, как будто кто-то придумал этот серьезный фон для разборок и, как у нас принято говорить, цветных революций.

Цветная революция в Беларуси была невозможна. Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы (сколько их было, можете судить сами), была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу… Смотрите, как назвали: блицкриг. Вам ни о чем это не напоминает? Ни о чем не говорит? Мне напоминает, хотя я и не переживал эти времена. И в этом зале нет людей, которые пережили блицкриг в середине прошлого века в направлении Советского Союза. И он должен был пройти прежде всего по Беларуси. Поэтому это была никакая не цветная революция, это мятеж, и форма его – именно мятеж. И метод – блицкриг.

Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока. Я хочу вам напомнить то, что говорил вам совсем недавно, – мы не знаем точно, что они хотят. И что они предпримут. Мы знаем абсолютно точно, что они от нас не отступятся. Потому что задействованы очень мощные силы. И проиграть в этой войне им вроде бы не с руки. Но нам надо выстоять во что бы то ни стало. И нынешний год будет определяющим.

Всё познается в сравнении. Это аксиома. Давайте сравним. Чего они хотят? Что хотят противостоящие нам, вскормленные и обученные за рубежом силы? Какова их программа? Я вам просто хочу напомнить то, что должен знать каждый сегодня. Прежде чем изложить нашу программу, я хочу напомнить их программу. Это прежде всего для нашего народа. Для тех, кто имеет короткую память и забыл.

Их программа. Первое – экономика. Проведение повальной приватизации предприятий. Частная собственность спасет страну, и в ней перспектива развития. Я не буду комментировать, думайте сами.

Второе – немедленная ликвидация слабых предприятий. Про убыточные речи нет. Ликвидация – и точка. Все, кто высвободится на этих предприятиях, а на улицу будут выкинуты миллионы людей, цитирую, «они найдут свое место в IT-сфере».

Третье – запрещение продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Подчеркиваю особенно – российским компаниям. Всем остальным можно. Польским, литовским, американским, немецким и прочее.

Четвертое – распродажа земель сельскохозяйственного назначения. Опять – без комментариев. Это основные моменты их экономической программы.

Што і казаць, шмат каментарыяў з’явіцца ў сувязі вось з такімі наскокамі на тых, хто хацеў здзейсніць “мяцеж” у Беларусі. Аляксандр Лукашэнка не назваў прозвішчаў “мяцежнікаў”, але ўсе, хто мала-мальскі сачыў за падзеямі, якія разгортваліся ў нашай краіне ў другой палове мінулага года, могуць сказаць, каго мае на ўвазе Лукашэнка. Як і тое, што такой праграмы ні ў Бабарыкі, ні ў Ціханоўскай, ні ў Латушкі, ні ў Цапкалы, ні ў Чэрачня, ні ў Дзмітрыева не было. Вы чулі, каб нехта з іх выказваўся за “правядзенне павальнай прыватызацыі прадпрыемстваў”? Альбо – пра тое, што “на вуліцы будуць выкінуты мільёны людзей”? Ці будзе “забаронены продаж расійскім кампаніям аб’ектаў беларускай інфраструктуры”?

Адным словам, умее А.Лукашэнка ўзбударажыць мільёны людзей. Праграмы, пра якую ён казаў, насамрэч няма. Яе, як ужо адзначана, на многіх сайтах прыдумалі спецыяльна дзяржаўныя прапагандысты, каб ачарніць усіх апанентаў Лукашэнкі. Некалі, яшчэ напрыканцы 1990-х гадоў, нешта падобнае мямліла адна з апазіцыйных палітычных суполак. Але тое даўно пакрыта нафталінам, і ці трэба яго выцягваць на свет божы?

Публікацыя – з № 11 газеты “Народная Воля”. Поўны выпуск газеты можна спампаваць па спасылцы.

Поделиться ссылкой:



