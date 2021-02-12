Головченко оценил потребность Беларуси в инвестициях до 2025 года в $77,5 млрд

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Потребность в инвестициях в нынешней пятилетке оценивается в более чем Br200 млрд (более $77,5 млрд), сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время VI Всебелорусского народного собрания в пятницу, передает “Интерфакс”.

“Чтобы удерживать и завоевывать новые рынки, нужно постоянно обновляться. За пятилетие нам необходимо инвестировать более Br200 млрд, чтобы выйти на запланированные параметры роста. Эти деньги мы должны с вами заработать, а частично и прокредитоваться”, – подчеркнул Головченко.

Глава правительства также рассказал об экспортной стратегии на ближайшую пятилетку. “У нас две глобальные задачи – конкурентоспособный товар и доступ на рынки. Новые финансовые возможности даст расширение экспортных банков-кредиторов и страховщиков. Результирующим итогом станет валютная выручка более $50 млрд к 2025 году”, – подчеркнул он.

При этом, отметил премьер, очень важным направлением является “укрепление внешнеэкономических связей и кооперация с нашими союзниками по ЕАЭС и Союзному государству Беларуси и России в контексте процессов экономической интеграции”.

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