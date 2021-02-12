Арестованный шахтёр Юрий Корзун объявил бессрочную голодовку

Арестованный на 15 суток шахтёр Юрий Корзун объявил бессрочную голодовку, сообщает Еврорадио со ссылкой на ТГ-канал стачкома “Беларуськалия”.
Своё решение он объяснил тремя причинами:
— фактическим похищением без объяснения причин;
— незаконным ведением административного процесса;
— нарушением гарантированных Конституцией и ПИКоАП прав, в связи с нарушением срока рассмотрения дела, влекущем за собой признание решения суда, не имеющего юридической силы.
Сообщается, что голодовку он начал с момента задержания — 11 февраля в 7:10.
Юрия Корзуна задержали, когда он вышел утром в четверг прогреть автомобиль. В пятницу его осудили на 15 суток по обвинению в участии в несанкционированном мероприятии.