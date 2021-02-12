Адреналин со всего мира

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Представляем Вам подборку самых высоких аттракционов мира, где можно получить заряд непередаваемых, положительных эмоций.

Bollywood Skyflyer

Самая высокая в мире карусель открылась в парке развлечений Bollywood Parks в Дубае (ОАЭ), сообщает портал Themepark-central.

Её построили всего за 5 месяцев, пока парк был закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса. Всё это время было посвящено модернизации и реконструкции аттракционов. Одним из них стала цепная карусель Bollywood Skyflyer, которая достигает 140 м в высоту, что на 18 м больше предыдущего рекорда Гиннесса. Аттракцион представляет собой огромную мачту, по которой поднимается вверх и одновременно вращается карусель с подвешенными на цепях сиденьями. Как признались первые посетители, доза адреналина от подъёма на такую высоту просто зашкаливает.

2.SochiSwing

Не меньше эмоций можно получить на сочинских качелях SochiSwing — это самые высокие в мире качели свободного падения. Они подвешены над горным ущельем и, падая, пролетают вниз 170 м.

3. Dubai Eye

В Дубае в ближайшее время запустят самое большое колесо обозрения в мире. Диаметр Dubai Eye – 250 м. Вес стальных конструкций больше, чем у Эйфелевой башни – 9,5тыс. тонн.

4. Целая «игровая площадка» в Лас-Вегасе

Самый высокий аттракцион в мире Big Shot расположен на крыше небоскрёба в Лас-Вегасе. Площадка с посетителями поднимается на высоту 329 м, а затем стремительно падает вниз.

Там же расположены и два других высотных развлечения: на высоте 274 м карусель Insanity the Ride, которая выносит за пределы башни любителей острых ощущений и крутит их со скоростью 60 км/ч, а на высоте 264 м по сложной траектории движется открытый вагон X-Scream.

4. Kingda Ka

В США находятся и самые высокие в мире американские горки Kingda Ka. Их высота — 139 м, а длина трассы почти километр. Вагончики, скатываясь с горки, разгоняются до 200 км/ч.

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