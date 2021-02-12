5 вредных привычек, ухудшающих зрение

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Кому-то посчастливилось родиться с прекрасным зрением, кто-то с раннего возраста носит очки, а кто-то обращается к офтальмологу уже будучи взрослым. Стоит помнить, что на качество зрения способно влиять множество факторов, окружающих нас каждый день.

О том, какие вредные привычки влияют на наше зрение и качество жизни описал детский офтальмолог, офтальмохирург – Магомед Узуев.

Чтение и просмотр видео в движущемся транспорте

Многие из нас примерно четверть всего дневного времени проводят в общественном транспорте. Обычно путь до назначенного места кажется унылым и скучным, а потраченные на него часы хочется потратить на что-то полезное. Как правило, в таком случае приходит на помощь гаджет, который нас сопровождает постоянно или заранее взятая из дома книга.

Однако, привычка читать или смотреть видео в автобусе, трамвае или троллейбусе очень вредна для глаз. В движущемся транспорте невозможно зафиксировать смартфон (книгу, газету и т.д.) на строго определенном расстоянии от глаз. Для нормального процесса чтения человеческому глазу нужна спокойная статическая обстановка, чего нельзя сказать о поездке.

Хаотичные амплитудные движения головой в стороны, систематические движения вверх-вниз создают не только сильную физическую нагрузку на постоянно опущенную шею, но и ужасно напрягают глазные мышцы. Мышцы глаз устают постоянно концентрироваться на конкретной строке и фокусироваться на единичном слове, которое не имеет постоянного положения.

Бесконтрольное закапывание глазных капель

Глазные капли – не игрушка, нельзя просто купить в аптеке флакончик и капать в глаза для ясности взора. Любые капли должен выписывать офтальмолог, определяя дозировку и длительность курса лечения. Например, если часто использовать капли для уменьшения красноты глаз, то разовьется привыкание, и если вы перестанете их закапывать, то краснота станет просто пугающей. Также капли могут повышать внутриглазное давление, что чревато ухудшением зрения вплоть до слепоты!

Отказ от использования солнечных очков

Говорят, что орлы по-долгу могут смотреть на солнце, не мигая, и при этом их зрение не ухудшается. Людям в этом отношении повезло меньше. Если человек постоянно и длительно смотрит на яркое солнце без адекватной защиты, то вместо орлиного взора рискует получить ожог сетчатки и ухудшение зрения.

В группе риска ̶ альпинисты и путешественники-экстремалы, которые отправляются покорять пустыни или ледяные просторы Арктики. Стоит помнить, что солнечные очки ̶ не просто аксессуар для стильного образа, а полноценное средство защиты.

Отсутствие освещения во время чтения

Этот фактор играет очень важную роль. Тусклое освещение также приводит к утомляемости и усталости глаз. Чтение, работа за компьютером или просмотр ленты в телефоне должны проходить при равномерном, достаточно ярком, комфортном свете.

Это только кажется, что контраст между светящимся экраном гаджета и темнотой в комнате делает изображение на мониторе боли четкими и яркими. В действительности это приводит к эффекту ослепления, перенапряжению и усталости глаз. Если хотите почитать на ночь с планшета, смартфона, ноутбука, то включите хотя бы ночник, а еще лучше ̶ лампу, которая обеспечит хорошее освещение.

Чтение и просмотр видео лежа, особенно ̶ на спине

Любители чтения на диване получат примерно такой же эффект, как в случае чтения или просмотра видео в движущемся транспорте. Глаза вынуждены постоянно приспосабливаться к изменяющемуся расстоянию, фокусируясь на изображении или тексте. При чтении (просмотре) в положении лежа и удерживании книги или гаджета на весу, расстояние до страницы (экрана) будет все время меняться, хотя и незаметно. Глаза вынуждены будут постоянно менять фокусировку, ни говоря уже о том, что это не физиологический угол обзора. В результате развивается усталость, нарушается работа и адаптивная способность цилиарных мышц, и ̶ привет, близорукость!

Итак, очень важно следить за здоровьем своих глаз. Это значит ̶ регулярно посещать офтальмолога для профилактических осмотров и не затягивать с визитом к врачу при возникновении каких-либо проблем с глазами. Профилактика и своевременное лечение позволяют избежать возникновения 80% состояний и заболеваний, связанных с ухудшением зрения.

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