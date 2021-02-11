Задержан шахтер Юрий Корзун

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Рано утром 11 февраля в Солигорске задержали члена стачкома «Беларуськалия» Юрия Корзуна.

Об этом TUT.BY рассказала его жена Екатерина. Сейчас он находится в ИВС, причина — ч.1 ст.23.34. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Юрий пропал после того, как вышел из дома в 6.50 утра.

— Он вышел греть машину, чтобы съездить ее заправить, вернуться домой и отвезти ребенка в школу, но не вернулся. Когда я вышла на парковку, его машина стояла, его самого не было, а на парковке были следы легкового автомобиля, который развернулся и уехал. Поэтому я решила, что либо его задержали, либо он уехал на такси, чтобы заправить канистру, если у него совсем не было бензина. Подождала, как обычно, три часа, по истечении трех часов обратилась в РОВД, — рассказывает Екатерина.

Там сказали, что для получения этой информации ей нужно обратиться лично с паспортом. В свой обеденный перерыв Екатерина поехала туда.

— Мне ответили, что он находится в ИВС по причине ч.1 ст.23.34. Подробностей никаких не знаю. Мои ожидания — суд в течение трех дней. Меньше 15 суток ему никогда не давали, — говорит Екатерина.

По ее словам, других задержаний участников стачки сегодня не было, но в последние три дня некоторых «обзванивали и пытались вручить повестки, а вчера приезжали по месту прописки еще одного человека».

В сентябре 2020 года Юрий Корзун приковал себя к горнодобывающему оборудованию и отказался выходить на поверхность в знак протеста. После этого он присоединился к стачке.

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