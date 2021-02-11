За звание лучшего талисмана КХЛ борется Зубрик ХК “Динамо”

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На сайте КХЛ стартовало голосование за звание лучшего талисмана КХЛ, в котором принимает участие и представитель минского “Динамо” Зубрик. Клуб предлагает болельщикам поддержать кандидата от Беларуси.

Как замечает пресс-служба ХК “Динамо”, Зубрик имеет высокие шансы на успех благодаря эффектному танцу — первому этапу соревнований среди маскотов. Это танец ему поставил главный тренер “бело-синих” Крэйг Вудкрофт. Подчеркивается, что видео с танцем Зубрика собрало просмотров на youtube-канале КХЛ больше, чем конкурсные работы маскотов-соперников.

Голосование за лучший танец продлится до 12.00 13 февраля.

Второй этап конкурса – буллитные выходы, стартовал 11 февраля в 15.00. Голосование на лучший буллит продлится также до 12.00 13 февраля. Профессиональное жюри состоит из хореографа и наставника шоу “Танцы” на ТНТ Егора Дружинина, комментатора Дениса Казанского и шоумена Тимура Родригеза.

По итогам танцев и буллитных подвигов жюри @Талисмании КХЛ@ определит финалистов конкурса. Их пригласят в Москву для участия 21 февраля в решающей битве — youTube-шоу с Ириной Чесноковой и Дмитрием Красиловым в качестве ведущих.

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