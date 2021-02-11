За формой белорусского НХЛовца Шаранговича следит жена

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Избранница Егора Шаранговича — блогер, тренер и коуч по питанию Дарья. Девушка отправилась за океан вместе с хоккеистом и не устает публиковать в соцсетях отчеты о совместных тренировках, рассказывает ПРЕССБОЛ.

— Теперь надо драники отработать.

Даже когда Дарье приходится заниматься в одиночестве, она все равно вспоминает мужа: “Егор запрещает мне худеть всегда: типа только у него должен быть пресс, а я в любом виде красивая. На самом деле я понимаю, что он хочет меня откормить, чтобы на меня никто не смотрел”.

“Я к Америке собиралась похудеть на 10 кг, но похудела только на шесть. Такая вот я безвольная. Но сейчас у меня есть еще шесть дней, чтобы выполнить обещание. Правда, Егор со мной разведется”, — сказала девушка в ролике, снятом в тренажерном зале.

В итоге пресс что надо у обоих.

Да и еще вопрос, кого в паре называть коучем. Во всяком случае, себя Дарья подписывает в Instagram как “сертифицированного персонального тренера”. Там же она нередко дает фитнес-советы. Здесь, например, развенчивала миф о фруктозе, предостерегала от дробного питания, писала о “сушке мозга” и про подсчет калорий.

Пока советы в открытом доступе, можно успеть с ними ознакомиться.

И, конечно же, лучшая реклама для фитнес-тренера — эффектные фото из тренажерного зала.

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Хочется верить, что программа Дарьи подойдет форварду “Нью-Джерси”. По крайней мере, вдохновить на победы фитнес-тренер способна.

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