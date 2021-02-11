Велосипедисты к нам тоже не приедут?

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Белорусский фонд спортивной солидарности обратился к Международной федерации велоспорта. В требовании говорится о необходимости отменить проведение ЧЕ-2021 на треке, который запланирован на 23-27 июня в Минске.

«Белорусский фонд спортивной солидарности выражает свое глубокую озабоченность по поводу проведения чемпионата Европы на треке в Беларуси. Проведение такого турнира можно рассматривать не только как несоответствие решению МОК, но также как угроза имиджу и репутация велоспорта»,- приводит текст письма Tribuna.com.

Как пишут представители фонда, проведение чемпионата подвергнет опасности всех участников турнира. Напомнили в этом письме и о переносе ЧМ-2021 по хоккею.

«Этому решению ИИХФ предшествовали многочисленные заявления политиков, спортсменов и представителей гражданского общества из разных стран с претензиями по поводу проведению ЧМ в Минске, где права человека и права спортсменов нарушены», – говорится в письме.

Напомним, что помимо отмены мирового первенства по хоккею, также отменили проведение в нашей стране ЧМ по современному пятиборью. МОК решил применить бессрочные санкции в отношении НОК Беларуси.

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