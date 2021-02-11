В США Tesla и GM предоставят покупателям скидку в $7000

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Как сообщают источники, однопартийцы Джо Байдена во всех ветвях власти США готовят новый закон, который называется “Зелёным” (Growing Renewable Energy and Efficiency Now (GREEN) Act). Всем известно, что предыдущий президент США Дональд Трамп в целом игнорировал зелёные инициативы и понимал лозунг “Сделаем Америку снова великой” очень однобоко. Зелёный закон направлена на то, чтобы это исправить.

Ещё со времён Джорджа Буша в США действовала программа скидок покупателям электромобилей. Покупатель новой машины получал в виде возврата при уплате налогов $7500, но это правило распространялось только на первые 200 тыс. машин каждого производителя. После достижения этой отметки налоговая льгота снижалась до нуля. Tesla первой в США достигла этого потолка в 2018 году и потеряла преимущество перед новичками. Но вскоре эта льгота снова вернётся.

В той части, что касается электромобилей, сказано, что производителям будет возвращена возможность предоставлять федеральные налоговые льготы на $7000 (сумма снижена на $500) на новые автомобили.

Когда будет принят этот закон пока неизвестно, но теперь американские покупатели могут отложить покупку автомобиля на месяц или больше, дожидаясь принятия “Зелёного закона” и рассчитывая на хорошую скидку.

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